Прогноз Укренерго - під час вечірнього піка споживання відключать чотири черги одночасно

https://racurs.ua/ua/n197352-prognoz-ukrenergo-pid-chas-vechirnogo-pika-spojyvannya-vidkluchat-chotyry-chergy-odnochasno.html

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У середу, 17 липня, в Україні графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

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Про це повідомили в Укренерго.

З 00.00 до 6.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

З 17.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги.

З 00.00 до 6.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Найбільше відключень буде під час вечірнього піка споживання, коли залучать чотири черги відключень одночасно.