Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прогноз Укренерго - під час вечірнього піка споживання відключать чотири черги одночасно

Прогноз Укренерго — під час вечірнього піка споживання відключать чотири черги одночасно

16 лип 2024, 18:32
999

У середу, 17 липня, в Україні графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.


.

Про це повідомили в Укренерго.

З 00.00 до 6.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

З 17.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги.

З 00.00 до 6.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Найбільше відключень буде під час вечірнього піка споживання, коли залучать чотири черги відключень одночасно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів