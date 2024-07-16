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Прогноз Укренерго - під час вечірнього піка споживання відключать чотири черги одночасно
Прогноз Укренерго — під час вечірнього піка споживання відключать чотири черги одночасноhttps://racurs.ua/ua/n197352-prognoz-ukrenergo-pid-chas-vechirnogo-pika-spojyvannya-vidkluchat-chotyry-chergy-odnochasno.htmlРакурс
У середу, 17 липня, в Україні графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.
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Про це повідомили в Укренерго.
З 00.00 до 6.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
З 17.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги.
З 00.00 до 6.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
Найбільше відключень буде під час вечірнього піка споживання, коли залучать чотири черги відключень одночасно.