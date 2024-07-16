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Силам обороны пришлось отступить из Урожайного и Крынок
Силам обороны пришлось отступить из Урожайного и Крынок (КАРТА)https://racurs.ua/n197354-silam-oborony-prishlos-otstupit-iz-urojaynogo-i-krynok-karta.htmlРакурс
Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринок.
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Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі ЗСУ.
За його словами, в обох населених пунктах утримати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, Сили оборони відійшли задля збереження життів бійців.
У Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.
Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання.
Задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.
OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами — двома ротами особового складу.
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