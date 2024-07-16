Силам обороны пришлось отступить из Урожайного и Крынок

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Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринок.

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Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі ЗСУ.

За його словами, в обох населених пунктах утримати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, Сили оборони відійшли задля збереження життів бійців.

У Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання.

Задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.

OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами — двома ротами особового складу.