Борис Джонсон также слетал к Трампу и отметил его "замечательную форму"

Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом. Про це британський політик повідомив в Instagram.

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Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — заявив Джонсон і виставив у соцмережах спільне фото з Трампом.