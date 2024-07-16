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Ракурс
Боріс Джонсон також злітав до Трампа і зауважив його чудову форму

Боріс Джонсон також злітав до Трампа і зауважив його чудову форму (ФОТО)

16 лип 2024, 23:06
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Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом. Про це британський політик повідомив в Instagram.


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Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — заявив Джонсон і виставив у соцмережах спільне фото з Трампом.

Обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — написав колишній прем'єр Великої Британії в Instagram.

15 липня Республіканська партія офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти США.

Джерело: Ракурс


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