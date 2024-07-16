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Боріс Джонсон також злітав до Трампа і зауважив його чудову форму
Боріс Джонсон також злітав до Трампа і зауважив його чудову форму (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197363-boris-djonson-takoj-zlitav-do-trampa-i-zauvajyv-yogo-chudovu-formu-foto.htmlРакурс
Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом. Про це британський політик повідомив в Instagram.
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Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — заявив Джонсон і виставив у соцмережах спільне фото з Трампом.
Обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — написав колишній прем'єр Великої Британії в Instagram.
15 липня Республіканська партія офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти США.