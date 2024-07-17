Германия намерена вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году, — Reuters

https://racurs.ua/n197373-germaniya-namerena-vdvoe-sokratit-voennuu-pomosch-ukraine-v-2025-godu-reuters.html

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Кабінет міністрів Німеччини планує схвалити бюджет на 2025 рік після місяців суперечок, сподіваючись, що сильне економічне піднесення допоможе йому скоротити розрив у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами.

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Бюджет наступного року, зокрема, передбачає скорочення військової допомоги Україні до 4 млрд євро із приблизно 8 млрд євро у 2024 році, стверджують у Reuters.

Бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

У 2028 році в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі 39 млрд євро, а для досягнення мети НАТО без спеціального фонду буде потрібно 28 млрд євро, повідомили джерела в міністерстві фінансів ФРН. За даними джерел, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 млрд євро.

8 липня Олаф Шольц оголосив про домовленості щодо бюджету Німеччини на наступний рік.