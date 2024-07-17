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Німеччина має намір вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році — Reuters
Німеччина має намір вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році, — Reutershttps://racurs.ua/ua/n197373-nimechchyna-maie-namir-vdvichi-skorotyty-viyskovu-dopomogu-ukrayini-u-2025-roci-reuters.htmlРакурс
Кабінет міністрів Німеччини планує схвалити бюджет на 2025 рік після місяців суперечок, сподіваючись, що сильне економічне піднесення допоможе йому скоротити розрив у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами.
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Бюджет наступного року, зокрема, передбачає скорочення військової допомоги Україні до 4 млрд євро із приблизно 8 млрд євро у 2024 році, стверджують у Reuters.
Бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.
У 2028 році в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі 39 млрд євро, а для досягнення мети НАТО без спеціального фонду буде потрібно 28 млрд євро, повідомили джерела в міністерстві фінансів ФРН. За даними джерел, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 млрд євро.
8 липня Олаф Шольц оголосив про домовленості щодо бюджету Німеччини на наступний рік.
Канцлер тоді сказав, що оборонний бюджет ФРН буде збільшено до 80 мільярдів євро. За словами Шольца, це дозволить досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП на підтримку обороноздатності.
Віце-канцлер Роберт Хабек, своєю чергою, оголосив про нову програму для людей, які тривалий час залишалися безробітними. Тепер вони «отримуватимуть додатковий бонус» під час працевлаштування. При цьому незадекларована робота, за словами Хабека, переслідуватиметься жорсткіше.
Міністр фінансів Крістіан Лінднер повідомив про запровадження нових податкових пільг, які дозволять громадянам найближчими роками зберегти загалом близько 23 мільярдів євро. Зокрема, пільги поширюватимуться на кваліфікованих іноземних працівників упродовж перших трьох років перебування у Німеччині.
За словами Хабека, уряд ФРН очікує на зростання ВВП наступного року приблизно на 0,5%.