СБУ показала эксклюзивное видео освобождения пленных. Фото: НГУ

https://racurs.ua/n197388-ekskluzivnoe-video-osvobojdeniya-ukraincev-iz-plena-pokazala-sbu.html

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СБУ показала ексклюзивне відео звільнення українців з російського полону.

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Додому влада зуміла повернути 95 громадян. Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це 17 липня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Facebook.

Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України й повернути з полону кожного українця! — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, сьогодні в рамках обміну полоненими додому повернулися 38 воїнів Збройних сил України, 21 бійця Нацгвардії, 10 військових моряків, сімох військовослужбовців Сил територіальної оборони, п’ятьох прикордонників, двох співробітників Державної спеціальної служби транспорту й одного представника добровольчого формування територіальної громади.