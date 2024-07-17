Армия рф ракетой уничтожила переправу для гражданских. Фото:

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Російська армія завдала ракетного удару по переправі через річку Оскіл у Харківській області.

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Куп’янський напрямок залишається так само важким, як і Харківський. Влада фіксує навіть більше бойових зіткнень та намагань ворога штурмувати позиції Сил оборони саме по Куп’янському напрямку. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає «Укрінформ».

Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас, — зазначив він.

За його словами, росіяни показують, що ця ділянка фронту залишається для росіян принциповою. Раніше ворог бив керованими авіабомбами, а тепер поцілив крилатою ракетою типу Х.

Тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ — Куп’янський напрямок залишається для ворога пріоритетним, — розповів очільник ОВА.

Синєгубов наголосив, що переправу відновлюватимуть, оскільки вона використовується, в тому числі для евакуації.

Нагадаємо, 2 червня українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів завдали влучних ударів по позиціях на логістичних шляхах російських загарбників на Харківщині. Зокрема, була знищена переправа через річку Вільшана та ускладнені логістичні спроможності окупантів.