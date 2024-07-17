Россияне нанесли удары по Покровску, есть раненые. Фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n197393-voyska-rf-obstrelyali-doma-v-pokrovske-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжує стирати з лиця землі українські міста на Донбасі.

.

У середу, 17 липня, ворог обстріляв місто Покровськ. Росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури. Будівля була частково зруйнована прямим влучанням. Ще були пошкоджені шість багатоповерхівок. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філішкін повідомив у Facebook.

Попередньо відомо, що поранення отримали п’ятеро осіб від 41 до 73 років.

На місці працюють екстрені служби. В ОВА запевняють, що постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Експерти та влада з’ясовують остаточні наслідки обстрілу.

Нагадаємо, 15 липня армія рф скинула бомбу ФАБ-500 з модулем УМПК на село Богуславка на Харківщині. Поранення дістав 21-річний чоловік, були пошкоджені житлові будинки.

Також ворог атакував авіацією селище Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу 53-річна жінка дістала тілесні ушкодження. Пошкоджені багатоквартирні будинки.