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Российские захватчики потеряли уже более 563 тыс. человек, фото: «Антикор»

Российская армия за сутки потеряла 1130 человек (ИНФОГРАФИКА)

18 июл 2024, 08:30
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 563 тис. 640 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 245 танків;
  • 15 тис. 883 бойові броньовані машини;
  • 15 тис. 465 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 120 одиниць РСЗВ;
  • 893 одиниці засобів ППО;
  • 361 літак;
  • 326 гелікоптерів;
  • 12 тис. 274 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 398 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 20 тис. 833 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 593 одиниці спеціальної техніки.

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Источник: Ракурс


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