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Російські загарбники втратили вже понад 563 тис. осіб, фото: «Антикор»
Російська армія за добу втратила 1130 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197400-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1130-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 563 тис. 640 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 245 танків;
- 15 тис. 883 бойові броньовані машини;
- 15 тис. 465 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 120 одиниць РСЗВ;
- 893 одиниці засобів ППО;
- 361 літак;
- 326 гелікоптерів;
- 12 тис. 274 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 398 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 20 тис. 833 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 593 одиниці спеціальної техніки.
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