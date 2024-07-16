Сили оборони уразили російський комплекс С-300 на окупованій частині Донеччини

https://racurs.ua/ua/n197351-syly-oborony-urazyly-rosiyskyy-kompleks-s-300-na-okupovaniy-chastyni-donechchyny.html

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ЗСУ завдавали удар балістичними ракетами ATACMS по російському зенітному комплексу С-300 на Донеччині.

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Кадри удару оприлюднив головнокомандувач ЗС України.

Українські ракетники ударили принаймні чотирма касетними балістичними ракетами M39 по вогневих позиціях російських зенітників, що розташовані на околицях Маріуполя. З посиланням на розвідувальні дані, головнокомандувач повідомив про підтверджене ураження радіолокаційної станції та неназваної кількості пускових установок.

За інформацією з місцевих telegram-каналів, ракетний удар відбувся у ніч з 15 на 16 липня.

На відео ще до початку ударів балістичних ракет якась частина зенітного комплексу вже була уражена та палала. Це може говорити про використання більшої кількості ракет.

«Мідітарний» пише, що для ураження зенітного комплексу українські військові могли вдатись до комбінованого удару під час якого іншими засобами ураження міг бути виведений з ладу радар комплексу.

Частково цю версію може підтвердити робота розвідувального безпілотника Shark за 5 км від системи ППО. Місце дислокації російського ЗРК С-300 було геолоковано східніше селища Мангуш Донецької області. Воно знаходиться за 7 км від маріупольського аеродрому.