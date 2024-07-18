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Ракурс
В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд, фото: КГГА

Новый температурный рекорд был зафиксирован в Киеве 17 июля

18 июл 2024, 13:29
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У Києві вчора, 17 липня, зафіксували новий температурний рекорд.


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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С, — вказано в повідомленні.

Таким чином, з початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів.

Источник: Ракурс


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