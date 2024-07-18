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В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд, фото: КГГА
Новый температурный рекорд был зафиксирован в Киеве 17 июляhttps://racurs.ua/n197410-novyy-temperaturnyy-rekord-byl-zafiksirovan-v-kieve-17-iulya.htmlРакурс
У Києві вчора, 17 липня, зафіксували новий температурний рекорд.
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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С, — вказано в повідомленні.
Таким чином, з початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів.
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