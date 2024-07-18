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Последствия ДТП во Львове, фото: полиция Львовской области
Во Львове маршрутка спровоцировала масштабное ДТП — девять пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n197414-vo-lvove-marshrutka-sprovocirovala-masshtabnoe-dtp-devyat-postradavshih-foto.htmlРакурс
У Львові сьогодні, 18 липня, близько 10.00 на проспекті Червоної Калини сталася масштабна ДПТ, у якій постраждали дев’ятеро людей.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Правоохоронці попередньо встановили, що:
- водію маршрутного автобуса «БАЗ», 64-річному мешканцю Львівського району, під час руху стало зле, внаслідок чого він втратив керування транспортним засобом;
- некерований автобус зіштовхнувся з легковиками «КІА» та «Шкода», які рухались в попутному напрямку;
- в результаті «Шкода» перекинулась, а далі — зіштовхнулась з автомобілем «БМВ», водійка якого зупинилась перед пішохідним переходом;
- після цього, автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали дев’ятеро осіб. Наразі медики уточнюють діагнози потерпілих, — зазначають у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, уточнюють особисті потерпілих та збирають речові докази. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
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