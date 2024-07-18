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Ракурс
Последствия ДТП во Львове, фото: полиция Львовской области

Во Львове маршрутка спровоцировала масштабное ДТП — девять пострадавших (ФОТО)

18 июл 2024, 14:39
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У Львові сьогодні, 18 липня, близько 10.00 на проспекті Червоної Калини сталася масштабна ДПТ, у якій постраждали дев’ятеро людей.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що:

  • водію маршрутного автобуса «БАЗ», 64-річному мешканцю Львівського району, під час руху стало зле, внаслідок чого він втратив керування транспортним засобом;
  • некерований автобус зіштовхнувся з легковиками «КІА» та «Шкода», які рухались в попутному напрямку;
  • в результаті «Шкода» перекинулась, а далі — зіштовхнулась з автомобілем «БМВ», водійка якого зупинилась перед пішохідним переходом;
  • після цього, автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали дев’ятеро осіб. Наразі медики уточнюють діагнози потерпілих, — зазначають у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, уточнюють особисті потерпілих та збирають речові докази. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Наслідки ДТП у Львові, фото: поліція Львівської області

Источник: Ракурс


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