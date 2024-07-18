Верховная Рада проголосовала за декриминализацию мелких краж

https://racurs.ua/n197417-rada-dekriminalizirovala-melkie-kraji.html

Ракурс

Верховна Рада проголосувала за декриміналізацію дрібних крадіжок. Закон замінює відповідальність за такі злочини на штрафи.

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Сьогодні дрібною вважається крадіжка майна, вартість якого не перевищує 302,8 гривні. Під час воєнного стану такі крадіжки автоматично кваліфікують як кримінальний злочин, за який загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Це призводить до перевантажень судів справами й засудження людей за крадіжку, наприклад, пляшки віскі.

Закон підвищує «планку» дрібної крадіжки до 3 000 гривень. За це загрожуватиме до 5 100 гривень штрафу і до 17 000 за повторний злочин. Щоб закон запрацював, його має підписати президент.