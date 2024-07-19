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В Киевской области женщина подожгла себя перед судом, в котором спорила с мужем за ребенка

В Киевской области женщина подожгла себя перед судом, в котором спорила с мужем за ребенка (ВИДЕО)

19 июл 2024, 09:56
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На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду, обставини інциденту встановлюються — Поліція Київщини.


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Подія сталася у Білоцерківському районі. Постраждала облила себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.

По приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні. За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину. Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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