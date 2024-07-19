В Киевской области женщина подожгла себя перед судом, в котором спорила с мужем за ребенка

https://racurs.ua/n197440-v-kievskoy-oblasti-jenschina-podojgla-sebya-pered-sudom-v-kotorom-sporila-s-mujem-za-rebenka.html

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На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду, обставини інциденту встановлюються — Поліція Київщини.

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Подія сталася у Білоцерківському районі. Постраждала облила себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.