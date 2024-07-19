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На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду
На Київщині жінка підпалила себе перед судом, у якому сперечалася з чоловіком за дитину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197440-na-kyyivschyni-jinka-pidpalyla-sebe-pered-sudom-u-yakomu-sperechalasya-z-cholovikom-za-dytynu.htmlРакурс
На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду, обставини інциденту встановлюються — Поліція Київщини.
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Подія сталася у Білоцерківському районі. Постраждала облила себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.
По приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні. За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину. Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування, — йдеться у повідомленні.