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Ракурс
На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду

На Київщині жінка підпалила себе перед судом, у якому сперечалася з чоловіком за дитину (ВІДЕО)

19 лип 2024, 09:56
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На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду, обставини інциденту встановлюються — Поліція Київщини.


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Подія сталася у Білоцерківському районі. Постраждала облила себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.

По приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні. За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину. Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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