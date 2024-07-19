На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду

https://racurs.ua/ua/n197440-na-kyyivschyni-jinka-pidpalyla-sebe-pered-sudom-u-yakomu-sperechalasya-z-cholovikom-za-dytynu.html

Ракурс

На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду, обставини інциденту встановлюються — Поліція Київщини.

.

Подія сталася у Білоцерківському районі. Постраждала облила себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.