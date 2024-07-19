Изнасилование и жестокое убийство рашисты во время оккупации Изюма замаскировали под ДТП с танком

Следователи во время опроса местных жителей в Изюме, фото - Фейсбук С.Болвинова

https://racurs.ua/n197446-iznasilovanie-i-jestokoe-ubiystvo-rashisty-vo-vremya-okkupacii-izuma-zamaskirovali-pod-dtp-s-tankom.html

Ракурс

Зґвалтування та жорстоке вбивство росіяни під час окупації Ізюма замаскували під ДТП з танком.

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Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів про черговий злочин росіян під час окупації Ізюма.

Російські військові з особливою жорстокістю знущалися з людей, і велика кількість таких історій могла просто загубитися. Тому слідчі зараз працюють на Ізюмщині цілими групами — дістають інформацію про звірства військовослужбовців рф та розслідують ці провадження.

Один з таких випадків — історія ізюмчанки Олесі. Про її долю дізнатися вдалося завдяки свідченням її рідної тітки. Жінку зупинили на так званому «блок-посту» посеред міста. Троє російських військових повели її одразу до лісу. Після цього родичам вже показали тільки фото мертвого тіла.

Тіло Олесі знайшли на узбіччі дороги, неподалік того самого лісу. Друзям та рідним росіяни заявили, що вона випадково потрапила під танк. Окупанти навіть намагалися імітувати щось на кшталт розслідування. Але жодних доказів версії випадкової смерті під військовою технікою ми не знайшли. Натомість маємо кілька інших. Вже допитано більше десятка свідків.

З наявної інформації підозрюємо, що жінку спочатку зґвалтували в лісі, а після того російські військові її просто вбили. Є свідок — сусід, який чув саме в ту ніч звуки побиття неподалік від місця, де потім знайшли Олесю. За його словами, звук був схожий на удари тіла об метал, а російські військові навіть намагалися зупинити одного зі своїх такими словами: «Що ти робиш, ти ж зараз вб'єш», потім всі разом поїхали кудись посеред ночі на «Тигрі». На ранок до цього чоловіка вже прийшла «народна міліція» з фотографією мертвої жінки. З’ясовували, чи він щось бачив, а потім сказали, що жінку випадково збив танк.