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Ракурс
IT-сбой в мире - Госспецсвязи предоставило инструкцию для пользователей Windows

IT-сбой в мире — Госспецсвязи предоставило инструкцию для пользователей Windows

19 июл 2024, 12:22
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Держспецзв’язку на тлі масового збою надало інструкцію для тих, хто працює на Windows. Це рекомендації від CrowdStrike, через яку виникли проблеми в усьому світі.


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Що робити для усунення проблем:

  • Завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;
  • Перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
  • Знайти файл з назвою C-00000291*.sys і видалити його;
  • Перезавантажити комп’ютер або сервер.

Нагадаємо, зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

Організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Источник: Ракурс


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