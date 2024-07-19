IT-збій у світі - Держспецзв’язку надало інструкцію для користувачів Windows

https://racurs.ua/ua/n197447-it-zbiy-u-sviti-derjspeczv-yazku-nadalo-instrukciu-dlya-korystuvachiv-windows.html

Ракурс

Держспецзв’язку на тлі масового збою надало інструкцію для тих, хто працює на Windows. Це рекомендації від CrowdStrike, через яку виникли проблеми в усьому світі.

.

Що робити для усунення проблем:

Завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;

Перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

Знайти файл з назвою C-00000291*.sys і видалити його;

Перезавантажити комп’ютер або сервер.

Нагадаємо, зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

Організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.