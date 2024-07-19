ВСУ сбили еще один российский самолет, фото: ОСУВ «Хортица»

https://racurs.ua/n197456-rossiyskiy-su-25-sbili-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

На Донеччині українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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Подія сталася на Покровському напрямку. Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».