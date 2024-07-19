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Ракурс
ВСУ сбили еще один российский самолет, фото: ОСУВ «Хортица»

Российский Су-25 сбили в Донецкой области

19 июл 2024, 15:30
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На Донеччині українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.


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Подія сталася на Покровському напрямку. Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».

Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу, — вказано в повідомленні. — Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак.

Источник: Ракурс


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