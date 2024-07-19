Російський Су-25 збили на Донеччині

ЗСУ збили ще один російський літак, фото: ОСУВ «Хортиця»

https://racurs.ua/ua/n197456-rosiyskyy-su-25-zbyly-na-donechchyni.html

Ракурс

На Донеччині українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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Подія сталася на Покровському напрямку. Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».