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Ракурс
ЗСУ збили ще один російський літак, фото: ОСУВ «Хортиця»

Російський Су-25 збили на Донеччині

19 лип 2024, 15:30
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На Донеччині українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.


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Подія сталася на Покровському напрямку. Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».

Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу, — вказано в повідомленні. — Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак.

Джерело: Ракурс


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