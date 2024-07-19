Над Одеською областю збили «Іскандер»

Над Одесою збили "Іскандер"

https://racurs.ua/ua/n197449-nad-odesou-zbyly-iskander.html

Ракурс

Ракету ОТРК «Іскандер», що увечері 18 липня атакувала Одеську область, було збито.

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У ВМС це назвали знаковою подією.

Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі, — сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Такі ракети переміщуються по високій траєкторії висотою близько 100 км та атакують ціль згори. Окрім цього, балістична ракета маневрує перед ударом та скидає хибні цілі.

Це перший випадок збиття балістичної ракети у цьому регіоні України.