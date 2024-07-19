Россияне намеренно наносят удары по украинским спасателям, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники полюють на українських рятувальників.

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Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів голова ДСНС України Андрій Даник.

Майже щодня ми втрачаємо людей. Останнім часом ворог взагалі оголосив полювання на наших співробітників, — наголосив він.

За словами Даника, з початку повномасштабного російського вторгнення загинули загалом 93 надзвичайники, майже 400 отримали поранення.

Але ці цифри з кожним днем, на жаль, збільшуються, — додав він.

Даник зазначив, що у цій ситуації у ДСНС розробляють алгоритми безпеки, постійно змінюють підходи та вигадують нові організаційні чи технічні засоби захисту. Проте ворог на це також реагує.

Ворог як тільки щось дізнається — вносить корективи у свої дії. І виходить так, що те, що місяць назад було актуальне, робоче, станом на сьогодні вже не працює, — пояснив Даник.

Він уточнив, що для гарантування безпеки рятувальників використовують робототехніку, також триває активна робота щодо засобів радіоелектронної розвідки.

А всі деталі — вже після війни, — зазначив очільник ДСНС.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»