Силы ПВО ночью уничтожили 12 ударных дронов Shahed. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n197478-nochu-rf-bila-po-ukraine-raketami-i-dronami-kak-otrabotala-pvo.html

Ракурс

Атаку дронів відбивали українські захисники минулої ночі.

.

У ніч на 20 липня противник запустив з Курської області 16 ударних БпЛА типу Shahed та застосував один дрон невстановленого типу. Також росіяни завдали ударів трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» та однією крилатою ракетою «Іскандер-К». Їх запускали з Воронезької області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. До протиповітряного бою залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні війська та радіоелектронної боротьби Повітряних сил. Було збито 13 цілей — 13 «Шахедів» та один дрон невстановленого типу.

Нагадаємо, 18 липня в Одеській області вперше збили ракету ОТРК «Іскандер». Такі ракети переміщуються по високій траєкторії висотою близько 100 км та атакують ціль згори. Окрім цього, балістична ракета маневрує перед ударом та скидає хибні цілі.