Вражеские дроны атаковали объекты энергетики. Фото:

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Ракурс

Російські дрони-камікадзе вночі 20 липня били по енергетичній інфраструктурі України.

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«Шахеди» атакували об'єкти енергетики у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Зникали світло на Полтавщині та Сумщині. Станом на ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

В Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що російські військові атакували безпілотниками типу «Шахед» об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському. Сили ППО знищили один із ворожих безпілотників, а наслідки ворожої атаки ліквідуються.

В Чернігівській ОВА поінформували, що у ніч на 20 липня ворог завдав удару «Шахедами» по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Зараз на місці проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Руйнування через атаку «Шахедів» зафіксовано й на Полтавщині. Голова Полтавської ОВА Фідіп Пронін у Telegram поінформував, що обійшлося без постраждалих.

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла пожежа. А в Полтавському районі без електропостачання перебувають 16 населених пунктів. Без світла майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання — близько 700. Профільні служби вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, 18 липня Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і білоруссю. Відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з росією, білоруссю та за 20 км прифронтової зони.