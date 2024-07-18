Уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і білоруссю

https://racurs.ua/ua/n197421-uryad-zaboronyv-vymykaty-svitlo-u-pryfrontovyh-zonah-ta-bilya-kordonu-z-rf-i-bilorussu.html

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Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і білоруссю.

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Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

Додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з росією, білоруссю та за 20 км прифронтової зони. Крім того, уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла, — сказав очільник уряду.

Він додав, що у такий спосіб влада реагує на запит суспільства про справедливість у розподілі електроенергії.