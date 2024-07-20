рф ударила ракетой «Искандер» по городу Барвинково на Харьковщине. Фото:

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Ракурс

Окупаційна армія росії 20 липня завдала ракетного удару по місту Барвінкове Харківської області.

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Атакував ворог «Іскандером». Внаслідок влучання по об'єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі. Загинули двоє чоловіків, ще троє осіб дістали поранення. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Як відомо, Барвінкове входить до Ізюмського району. Цей район, а також Харківський та Куп’янський перебувають під регулярними обстрілами з боку армії рф.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська армія здійснила атаку на залізницю у Харківській області. Незначні поранення дістали четверо залізничників. Обстріли пошкодили будівлі, рухомий склад та контактну мережу на виїзді з самого Харкова.