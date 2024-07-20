Росіяни вдарили по залізниці на Харківщині. Фото:

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Російська армія вночі 20 липня здійснила атаку на залізницю у Харківській області.

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Четверо залізничників отримали незначні поранення. Також ушкоджені будівлі та рухомий склад. Також ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова, тому поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Вночі рух поновили й ці поїзди прямують до столиці. Також затримується «Інтерсіті» до Краматорська.

Зазначається, що залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів. Обіцяють перевести всіх до місць призначення, в тому числі з пересадками на міжнародний рейс до польського Хелма.

Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами, — запевнили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, на Харківщині та Рівненщині затримали трьох диверсантів ФСБ, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів. У такий спосіб ворог сподівався заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.