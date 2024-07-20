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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»
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В Україні завтра, 21 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 15.00 до 24.00 діятимуть дві черги відключень;
- в інші години доби буде застосована одна черга відключень.
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