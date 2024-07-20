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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

Графіки відключень 21 липня діятимуть впродовж усієї доби — Укренерго

20 лип 2024, 18:18
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В Україні завтра, 21 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 15.00 до 24.00 діятимуть дві черги відключень;
  • в інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Джерело: Ракурс


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