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У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні
У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липніhttps://racurs.ua/ua/n197445-u-serpni-ochikuietsya-bilshe-generaciyi-elektroenergiyi-nij-u-lypni.htmlРакурс
У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні.
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Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький:
Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій.
Також велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати:
Адже це впливає, як на наше споживання, так і на імпорт з Європи, бо там зараз теж є проблеми з нестачею електроенергії.
Наприклад, пару тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах, каже він.
Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших сценаріїв. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення, — зазначає Кудрицький.