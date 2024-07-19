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Ракурс
У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні

У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні

19 лип 2024, 11:50
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У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні.


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Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький:

Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій.

Також велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати:

Адже це впливає, як на наше споживання, так і на імпорт з Європи, бо там зараз теж є проблеми з нестачею електроенергії.

Наприклад, пару тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах, каже він.

Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших сценаріїв. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення, — зазначає Кудрицький.

Джерело: Ракурс


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