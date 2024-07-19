У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні

https://racurs.ua/ua/n197445-u-serpni-ochikuietsya-bilshe-generaciyi-elektroenergiyi-nij-u-lypni.html

Ракурс

У серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні.

.

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький:

Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій.

Також велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати:

Адже це впливає, як на наше споживання, так і на імпорт з Європи, бо там зараз теж є проблеми з нестачею електроенергії.

Наприклад, пару тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах, каже він.