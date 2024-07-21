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Последствия налета БПЛА на российский аэродром Миллерово. Скриншот
Спутник показал последствия удара по российскому аэродрому Миллерово (ФОТО)https://racurs.ua/n197504-sputnik-pokazal-posledstviya-udara-po-rossiyskomu-aerodromu-millerovo-foto.htmlРакурс
Руйнування та пожежі виникли після удару БпЛА по військовому аеродрому «Міллерово» у Ростовській області росії.
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Були пошкоджені об'єкти на щонайменше трьох локаціях летовища — будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливо мастильних матеріалів (ПММ). Такі ураження з’явилися після атаки із застосуванням дронів на летовище у ніч проти 20 липня. Руйнування зафіксував на фото супутник, передає «Радіо Свобода».
Зазначається, що дані сервісу Wikimapia показують, що перша пожежа виникла на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, друга — на відкритій місцевості, а третя — на місці, де знаходився один зі складів ПММ.
На фото з космосу не спостерігаються якісь пошкодження російських літаків після нальоту безпілотників.
Нагадаємо, вночі 20 липня військовий аеродром «Міллерово» у Ростовській області рф був атакований безпілотниками. На цьому летовищі базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил ЗС росії.
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