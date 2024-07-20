Дрони атакували військовий аеродром «Міллерово». Фото:

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Військовий аеродром «Міллерово» у Ростовській області рф був атакований безпілотниками.

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У суботу вночі, 20 липня, в районі летовища лунали вибухи та виникли пожежі. Також під удар потрапила і нафтобаза, гучно було й біля села Долотинка. Місцеві жителі заявили про безпілотники, та нарахували понад 16 вибухів на цих трьох локаціях. Про це моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegram.

Зазначається, що пожежі зафіксовано у районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків на «Міллерово».

Тим часом влада Ростовської області заявила про «перехоплення та знищення» вже 26 безпілотників. Диктатура заявила лише про «падіння уламків БПЛА».

Як відомо, військовий аеродром «Міллерово» розташований за 5 км на північний захід від міста Міллерово, яке відноситься до селища Долотинка. На цьому летовищі базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил ЗС росії.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня російський аеродром Морозовськ, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М та Су-34, був атакований безпілотниками. Супутникові знімки показали сліди від пожеж та розбитий ангар.