Наслідки нальоту БпЛА на російський аеродром Міллерово. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n197504-suputnyk-pokazav-naslidky-udaru-po-rosiyskomu-aerodromu-millerovo-foto.html

Ракурс

Руйнування та пожежі виникли після удару БпЛА по військовому аеродрому «Міллерово» у Ростовській області росії.

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Були пошкоджені об'єкти на щонайменше трьох локаціях летовища — будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливо мастильних матеріалів (ПММ). Такі ураження з’явилися після атаки із застосуванням дронів на летовище у ніч проти 20 липня. Руйнування зафіксував на фото супутник, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що дані сервісу Wikimapia показують, що перша пожежа виникла на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, друга — на відкритій місцевості, а третя — на місці, де знаходився один зі складів ПММ.

На фото з космосу не спостерігаються якісь пошкодження російських літаків після нальоту безпілотників.

Нагадаємо, вночі 20 липня військовий аеродром «Міллерово» у Ростовській області рф був атакований безпілотниками. На цьому летовищі базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил ЗС росії.