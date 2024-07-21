Украинская ПВО ночью сбила 35 из 39 дронов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n197507-pochti-40-rossiyskih-dronov-shahed-sem-chasov-atakovali-ukrainu.html

Ракурс

Масовану атаку російських дронів та ракет відбивали українські захисники неба.

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У ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із російської Курської області та окупованого Криму й двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Також ворог запустив 39 ударних безпілотників типу Shahed із трьох напрямків: російських Курська та Приморсько-Ахтарська й анексованого Криму.

У відбитті повітряного нападу брали участь підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил. У 10 областях вдалося збити 35 «Шахедів». Крім того, командування стверджує, що ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Ворожі цілі збивали у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях.

Нагадаємо, вранці 21 липня російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області. На місці ворожих ударів працюють екстрені служби.