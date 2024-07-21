рф вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197506-vorog-vdaryv-po-obiektah-krytychnoyi-infrastruktury-na-sumschyni.html

Ракурс

Критична інфраструктура у Сумській області була атакована російськими дронами та ракетами.

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У неділю вранці, 21 липня, ворог завдав ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння по об'єктах у Шосткинському районі. На місці влучань працюють екстрені служби, а наслідки ворожої атаки уточнюються. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

На Київщині працювали оборонці неба. Певна кількість ворожих дронів прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах. У столиці без руйнувань та потерпілих. У Київській області є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля.

Гучно було вночі й на Полтавщині. В обласній військовій адміністрації поінформували, що ППО працювала по ворожих цілях. Не зафіксовано руйнувань інфраструктури, також внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, напередодні російські військові атакували безпілотниками типу «Шахед» об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському на Сумщині. В ОВА заявляли, що сили протиповітряної оборони знищили один із ворожих безпілотників, а наслідки ворожої атаки ліквідуються.