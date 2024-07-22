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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Три очереди отключений 22 июля будут применять с 18.00 до 23.00 — Укрэнерго

22 июл 2024, 13:03
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В Україні сьогодні, 22 липня, впродовж всієї доби діють заходи обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні:

  • з 05.00 до 18.00 та з 23.00 до 24.00 діють дві черги відключень;
  • з 18.00 до 23.00 — три черги.

Імпорт електроенергії планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 тис. 982 МВт*год з максимальною потужністю 1 тис. 239 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишалися повністю та частково 533 населені пункти:

  • через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Херсонській областях. Також є пошкодження мереж у Запорізькій області, проте знеструмлень не було;
  • з технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Источник: Ракурс


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