В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n197544-try-chergy-vidkluchen-22-lypnya-zastosovuvatymut-z-18-00-do-23-00-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 22 липня, впродовж всієї доби діють заходи обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні:

з 05.00 до 18.00 та з 23.00 до 24.00 діють дві черги відключень;

з 18.00 до 23.00 — три черги.

Імпорт електроенергії планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 тис. 982 МВт*год з максимальною потужністю 1 тис. 239 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишалися повністю та частково 533 населені пункти: