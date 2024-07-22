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В Україні тривають відключення електроенергії
Три черги відключень 22 липня застосовуватимуть з 18.00 до 23.00 — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n197544-try-chergy-vidkluchen-22-lypnya-zastosovuvatymut-z-18-00-do-23-00-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 22 липня, впродовж всієї доби діють заходи обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що сьогодні:
- з 05.00 до 18.00 та з 23.00 до 24.00 діють дві черги відключень;
- з 18.00 до 23.00 — три черги.
Імпорт електроенергії планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 тис. 982 МВт*год з максимальною потужністю 1 тис. 239 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
На ранок без енергоживлення залишалися повністю та частково 533 населені пункти:
- через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Херсонській областях. Також є пошкодження мереж у Запорізькій області, проте знеструмлень не було;
- з технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській та Чернігівській областях.