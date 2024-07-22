Полиция Киева проводит обыски из-за обрыва канатной дороги, где погиб парень

https://racurs.ua/n197550-policiya-kieva-provodit-obyski-iz-za-obryva-kanatnoy-dorogi-gde-pogib-unosha.html

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Поліція Києва проводить обшуки у службах через обрив канатної дороги, де загинув хлопець.

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Правоохоронці прийшли до служб КМДА (погодили розташування атракціону), органів державного контролю (видавали дозволи і мали контролювати роботу тролею) та до фірми власника атракціону. Вже допитали директора атракціону і його персонал. Також вилучили документацію, яку перевіряють на порушення безпеки.

Вчора стало відомо, що атракціоном володіє компанія «Активна країна». Її директор Денис Курта записав відеозвернення, у якому заявив, що ця трагедія не мала статися і він робить усе необхідне для допомоги слідству.

Оператор атракціону Kyiv Flyline (належить мережі «Активна країна») заявив, що співпрацює зі слідством і має всі необхідні документи та сертифікати на обладнання, а зіплайн проходив постійні перевірки та експертизи.

Рятувальники уранці 22 липня знайшли тіло хлопця, який упав у Дніпро.