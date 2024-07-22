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Ракурс
Поліція Києва проводить обшуки у службах через обрив канатної дороги, де загинув хлопець.

Поліція Києва проводить обшуки через обрив канатної дороги, де загинув хлопець

22 лип 2024, 15:39
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Поліція Києва проводить обшуки у службах через обрив канатної дороги, де загинув хлопець.


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Правоохоронці прийшли до служб КМДА (погодили розташування атракціону), органів державного контролю (видавали дозволи і мали контролювати роботу тролею) та до фірми власника атракціону. Вже допитали директора атракціону і його персонал. Також вилучили документацію, яку перевіряють на порушення безпеки.

Вчора стало відомо, що атракціоном володіє компанія «Активна країна». Її директор Денис Курта записав відеозвернення, у якому заявив, що ця трагедія не мала статися і він робить усе необхідне для допомоги слідству.

Оператор атракціону Kyiv Flyline (належить мережі «Активна країна») заявив, що співпрацює зі слідством і має всі необхідні документи та сертифікати на обладнання, а зіплайн проходив постійні перевірки та експертизи.

Рятувальники уранці 22 липня знайшли тіло хлопця, який упав у Дніпро.

Джерело: Ракурс


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