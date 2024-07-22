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Буданов прокомментировал убийство Фарион
Буданов прокомментировал убийство Фарионhttps://racurs.ua/n197559-budanov-prokommentiroval-ubiystvo-farion.htmlРакурс
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував убивство Ірини Фаріон.
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Він назвав злочин холоднокровним вбивством відомої мовознавиці. Буданов вважає його викликом для всього українського суспільства, злочином проти основоположних прав і свобод українців.
Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю. Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання — священне.
Це фундамент нашої свободи, і кожен, хто на це зазіхає, має бути покараний.
Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави, — заявив начальник ГУР МО України.
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