Ад на фронте из-за жары - во время обстрелов часто загорается трава

https://racurs.ua/n197562-ad-na-fronte-iz-za-jary-vo-vremya-obstrelov-chasto-zagoraetsya-trava.html

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Спека впливає на хід бойових дій, адже через високу температуру легше займається трава під час обстрілів.

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Про це розповів речник ОСУ «Таврія» Дмитро Лиховій. Проте, він заявив, що «це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запалювальними снарядами противника — наші військові це роблять охоче».

Він зазначив, що аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт, пише Liga. Проте, за словами військових, зима і низькі температури — це значно гірше, адже доводиться якось обігріватись, через що бійці можуть викривати себе перед ворогом тепловим випромінюванням.

Наразі ж військовим потрібно багато води й через ускладнену ситуацію із логістикою інколи доводиться доставляти її дронами.

Крім того, більше горить трава. Від прильотів загоряються сухостої, і це теж мало зручностей доставляє військовослужбовцям. Але, я ще раз наголошу: це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запалювальними снарядами противника — наші військові це роблять охоче, — сказав він.

За словами речника ЗСУ, найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку наразі є район Роботинського виступу, а також ділянка біля населеного пункту Кринки.