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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине
Два носителя ракет «Калибр» разместила россия в Черном море — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197600-dva-nositelya-raket-kalibr-razmestila-rossiya-v-chernom-more-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 24 липня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.
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В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, носії «калібрів» серед них відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі — один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — два судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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