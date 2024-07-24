Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n197600-dva-nositelya-raket-kalibr-razmestila-rossiya-v-chernom-more-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 24 липня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

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В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, носії «калібрів» серед них відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — два судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.