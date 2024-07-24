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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні
Два носії ракет «Калібр» розмістила росія у Чорному морі — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197600-dva-nosiyi-raket-kalibr-rozmistyla-rosiya-u-chornomu-mori-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 24 липня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.
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В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, носії «калібрів» серед них відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі — один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — два судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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