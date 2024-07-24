Осужденные женщины также вступают в ряды ВСУ, фото: Генштаб ВСУ

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Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ.

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Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що ці жінки вже успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам, — зазначила заступник міністра юстиції Олена Висоцька. — Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ.

Загалом, з дня набрання чинності відповідного закону, 6 тис. 101 засуджений виявив бажання долучитись до лав ЗСУ. 3 тис. 823 особи вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.