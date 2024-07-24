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Ракурс
Rheinmetall получил заказы на строительство в Украине завода боеприпасов

Rheinmetall получил заказы на строительство в Украине завода боеприпасов

24 июл 2024, 17:45
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Німецький концерн Rheinmetall офіційно отримав замовлення на будівництво в Україні заводу боєприпасів.


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Замовлення від уряду України включає повне технічне оснащення — аж до введення в експлуатацію. Найближчим часом в Україну доставлять обладнання для будівництва та інші потрібні ресурси.

Виробництво боєприпасів планують розпочати протягом 24 місяців. За експлуатацію заводу відповідатимуть спільно Rheinmetall та його український партнер.

Реалізація почнеться в короткостроковій перспективі, повідомляють у пресслужбі компанії.

Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetal, — зазначив гендиректор компанії Армін Паппергер, додавши, що замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію, а вартість заводу варіюватиметься «в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро.

Зараз в Україні проводять підготовку необхідної інфраструктури.

Источник: Ракурс


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