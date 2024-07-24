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В Харькове оккупанты сбросили КАБ на дом известного волонтера
В Харькове оккупанты сбросили КАБ на дом известного волонтера (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197627-v-harkove-okkupanty-sbrosili-kab-na-dom-izvestnogo-volontera-foto-video.htmlРакурс
Росіяни вдарили по будинку відомого харківського бізнесмена Юрія Сапронова.
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Усе гаразд. Усі живі. Є легко поранені. Спасибі за дзвінки та слова підтримки… Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме попадання у двір. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов, — повідомив Сапронов у фейсбуці.
Попередньо, постраждали двоє охоронців.
Місцеве видання «Думка» пише, що на будинок відомого волонтера скинули КАБ.
За словами Сапронова, у момент влучання він виїхав із дому.
У будинку залишалася дружина Ірина та охорона та помічники. Я не встиг доїхати, як подзвонила дружина, я повернувся, — сказав він.
Волонтер повідомив, що було «пряме влучання» у його двір і автомобіль Audi Q8, який там стояв. Від авто залишилося тільки колесо. Як наслідок дуже багато руйнувань навколо.
883 день повномасштабної війни, із 2 березня я почав займатися допомогою, але я сподіваюсь, що цей удар — випадковість, — повідомив Сапронов.
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