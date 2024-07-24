У Харкові окупанти скинули КАБ на будинок відомого волонтера

https://racurs.ua/ua/n197627-u-harkovi-okupanty-skynuly-kab-na-budynok-vidomogo-volontera-foto-video.html

Ракурс

Росіяни вдарили по будинку відомого харківського бізнесмена Юрія Сапронова.

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Усе гаразд. Усі живі. Є легко поранені. Спасибі за дзвінки та слова підтримки… Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме попадання у двір. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов, — повідомив Сапронов у фейсбуці.

Попередньо, постраждали двоє охоронців.

Місцеве видання «Думка» пише, що на будинок відомого волонтера скинули КАБ.

За словами Сапронова, у момент влучання він виїхав із дому.

У будинку залишалася дружина Ірина та охорона та помічники. Я не встиг доїхати, як подзвонила дружина, я повернувся, — сказав він.

Волонтер повідомив, що було «пряме влучання» у його двір і автомобіль Audi Q8, який там стояв. Від авто залишилося тільки колесо. Як наслідок дуже багато руйнувань навколо.