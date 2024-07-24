Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Харкові окупанти скинули КАБ на будинок відомого волонтера

У Харкові окупанти скинули КАБ на будинок відомого волонтера (ФОТО, ВІДЕО)

24 лип 2024, 21:54
999

Росіяни вдарили по будинку відомого харківського бізнесмена Юрія Сапронова.


.

Усе гаразд. Усі живі. Є легко поранені. Спасибі за дзвінки та слова підтримки… Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме попадання у двір. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов, — повідомив Сапронов у фейсбуці.

Попередньо, постраждали двоє охоронців.

Місцеве видання «Думка» пише, що на будинок відомого волонтера скинули КАБ.

За словами Сапронова, у момент влучання він виїхав із дому.

У будинку залишалася дружина Ірина та охорона та помічники. Я не встиг доїхати, як подзвонила дружина, я повернувся, — сказав він.

Волонтер повідомив, що було «пряме влучання» у його двір і автомобіль Audi Q8, який там стояв. Від авто залишилося тільки колесо. Як наслідок дуже багато руйнувань навколо.

883 день повномасштабної війни, із 2 березня я почав займатися допомогою, але я сподіваюсь, що цей удар — випадковість, — повідомив Сапронов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів