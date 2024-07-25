Следствие проверяет информацию росСМИ о причастности неонацистов к убийству Фарион

https://racurs.ua/n197633-sledstvie-proveryaet-informaciu-rossmi-o-prichastnosti-neonacistov-k-ubiystvu-farion.html

Ракурс

Правоохоронці перевіряють повідомлення, які розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства Ірини Фаріон.

.

Йдеться про те, що нібито відповідальність за вбивство взяв на себе представник російського неонацистcького руху NS/WP (National Socialism/White Power).

Про це «Суспільному» повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві «російський слід».

До вбивства Фаріон готувалися щонайменше місяць — слідчі вважають його замовним. Цю інформацію Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.

Також, за даними джерел, у слідства є свідки, які вказують, що саме розшукуваний чоловік вистрілив в Ірину Фаріон.

Російське видання АSTRA з посиланням на телеграм-канал неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) 24 липня написало, що убивство Фаріон мотивують тим, що екснардепка нібито розпалює ненависть за мовною ознакою.

Також там опублікували відео нібито моменту вбивства Ірини Фаріон. На ньому чути жіночий крик.